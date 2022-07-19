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İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak
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19 Temmuz 2022 Salı 18:05:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 18:05:00

İklim değişikliği sıcak hava dalgalarını sıklaştıracak

Kaynak: AA

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Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taals, iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taals, son haftalarda Avrupa genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taals, sıcak hava dalgalarına iklim değişikliğinin sebep olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en az 2060'a kadar sürecek." dedi.

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Gökyüzüne salınan karbondioksit oranının yüksek olduğunu hatırlatan Taals, "İklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale gelecek." tespitinde bulundu.

Taals, karbondioksit salınımlarının atmosfere "doping etkisi" yaptığını belirterek, son zamanlarda görülen sıcak hava dalgasının dünya için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini söyledi.

Avrupa genelinde geçen aydan bu yana etkisini gösteren sıcak hava dalgaları nedeniyle İngiltere'de dün "gece en yüksek sıcaklık" görülmüş, geçen hafta Fransa, İspanya ve Portekiz'de sıcak havalar nedeniyle en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : bm karbondioksit avrupa sıcak hava dalgaları
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