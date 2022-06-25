İkiz mutluluk

ARTVİN Hopa'da, tek yumurta ikizleri Elif ve Elvan Muti (29), ortak yaptıkları düğünle kuzenler ile evlendi. Elif Muti elektrik ustası Emrah Şahin (29) ile Elvan Muti ise inşaat ustası İhsan İlden (26) ile hayatını birleştirdi.



Gelinlerden Elif Muti, "En mutlu günümü ikizimle paylaştım" derken, ikiz kardeşi Elvan Muti ise "'Evlendiğimiz zaman sen nerede, ben nerede olacağım' diye düşünüyorduk. Şimdi hep beraber olacağız" dedi.