İkiye bölünen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Kaynak: AA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar köyü mevkisinde A.İ'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücücüyü Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bu arada ikiye bölünen otomobilde sürücü koltuğunun sağlam kaldığı görüldü.
- Polis partiyi sosyal medyadan gördü, baskın yaptı! 7 kişiye 22 bin TL ceza yazıldı
- İkiye bölünen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
- Seyhan Baraj Gölü'nde kadın cesedi bulundu
- Meteorolojiden sağanak uyarısı
- Kahramanmaraş'ta terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklandı
- Dağda mahsur kalan keçi yavrusuna su veren Mehmetçik yine gönülleri fethetti