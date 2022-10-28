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28 Ekim 2022 Cuma 22:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 22:00:00

İki tekerli tehlike

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Ölümlü kazalar da hatalı scooter kullanımını durduramadı. Antalya'da tek kişilik scooter'a biri omuzda 4 kişi binen aile kameralara takıldı, görenlerin ağzı açık kaldı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Antalya'da liseli iki gencin scooter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından denetimler artırılırken, cep telefonu kameralarına yansıyan biri omuzdaki çocuk 4 kişinin scooter üzerindeki yolculuğu görenleri pes dedirtti. Ceza yağan denetimlerde Ukraynalı bir kadın kamera açısını kapatarak basın mensuplarının görüntü çekmesini engellemeye çalıştı.

Tek kişi tarafından kullanılması gereken scooterları iki kişi kullananlar ceza yemekten kaçamadı. Antalya Muratpaşa'da 8 scooter kullanıcısına bu şekilde kullandığı için 427 TL para cezası uygulandı.

Denetime takılan bir vatandaş, 5 yıldır televizyon izlemediğini ve kurallardan haberi olmadığını söyledi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Diğer taraftan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta pes dedirtti. Görüntülerde bir scootere 3 kişinin bindiği, bununla da kalmayarak kişinin omzuna bir çocuğun da oturduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Bazı scooterların ise denize atıldığı ve firma çalışanları tarafından yat limanından çıkarıldığı görüldü.

Etiketler : scooter kaza tehlike ölüm
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