İki santimlik taş, Afrika'dan getirtti

Doğu Afrika'da yer alan Cibuti'de yaşayan bir hastanın böbreğinde 2,1 cm çapında taş tespit edildi. Orada ameliyat olmaktan çekinen hasta 2 yıl önce aynı hastalığı atlatan yakınının tavsiye üzerine Türkiye'de ameliyatsız tedavi olmak istedi.



5 bin 700 km yol kat ederek İstanbul'a gelen hasta, Doç. Dr. Bülent Erkurt'un yaptığı Holmium Lazer yöntemi sayesinde sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Bülent Erkurt, "Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, bölge ve çevre ülkeleri tarafından yakından takip edildiğini belirterek "Yıllardır sağlık teknolojisine yaptığımız her yatırım, aldığımız her eğitim, geliştirdiğimiz her yeni tedavi yöntemi Avrupa başta olmak üzere bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 5.700 KM uzaklıktaki Cibuti'den bir hastamıza Holmium Lazer yöntemini uyguladık" dedi.

Doç. Dr. Bülent Erkurt şunları söyledi: "Cerrahi kesi olmadan yapılan operasyon her hastaya özel olarak hazırlanan bir tedavi süreci ile uygulamaya konulur. Cibutili hastamızın 2.1 cm'lik böbrek taşı ülkesinde şok dalgaları ile kırılamamış. 2 yıl önce bir yakınına aynı işlemi yapmışız. O da bu nedenle ülkemizi tercih etti. Taş boyutu 2.1 cm ama mesafe 5700 kilometre. Tedavisi aynı gün bitti. Ülkesine taşsız olarak döndü. Cerrahi kesi olmadı. Böbrek veya doku bütünlüğü bozulmadı. 150 watt holmium lazer enerjisi ile taşı kırıldı. 150 wattlık lazer taş kırma konusundaki en güçlü enerji. Bu enerji ile biz çok daha büyük taşları kolaylıkla tedavi edebilirken deneyim ve donanımı olmayan ülkeler binlerce kilometre seyahat ederek ülkemize gelmek zorunda kalıyorlar."