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28 Aralık 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 17:00:00

İhtiyar Delikanlılar şampiyonluk yolunda

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Antalya'da düzenlenen Huzur Bocce Ligi finallerinde Osmaniye Özden Huzurevi takımı şampiyonluğa ulaştı. En genç sporcusu 65 yaşında olan bocce takımı, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Antalya'da düzenlenen Huzur Bocce Ligi finallerinde Osmaniye Özden Huzurevi takımı şampiyonluğa ulaştı. En genç sporcusu 65 yaşında olan bocce takımı, elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce 1'er ikincilik ve beşincilik elde eden "İhtiyar Delikanlılar" takımı, 30 Kasım-2 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen final etabında 24 rakibini geride bırakarak şampiyon oldu. Elde ettiği başarıyla motivasyonu daha da artan ve hedefini yükselten ekip, adını Avrupa'da duyurabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Takım antrenörü Davut Oğuzhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aktif Yaşlanma" projesi sayesinde 2016'da huzurevi sakinlerini bocce sporuyla tanıştırdıklarını aktardı. Huzur Bocce Ligi'nin kurulduğu 2017'de takım olarak Türkiye ikincisi olduklarını ifade eden Oğuzhan, "Lige katıldığımız ilk yılda ikinci olmamızın ardından çalışmalarımıza hız verdik. 2018'de Türkiye 5'inciliği elde ettik. 2019'da yine şampiyonaya gittik. 2020'de pandemi nedeniyle lige ara verildi. Bu sene Türkiye şampiyonası ön elemesine 117 takım katıldı. Biz Akdeniz bölge birincisi olarak şampiyonaya katıldık. 24 zorlu takım arasından şampiyon çıkarak kupayı Osmaniye'ye getirdik." diye konuştu. Avrupa'daki huzurevlerinde de bu sporun yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar olduğunu dile getiren Oğuzhan, "Oralarda da ligler kurulacak. Daha sonra lig birincileri Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Ardından da Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Takımımız ve sahamız hazır. Hedefimiz Avrupa. Osmaniye'yi, Türkiye'yi Avrupa'da da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ondan sonra dünya şampiyonluğu için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Davut Oğuzhan, şu an takımda 6 oyuncunun bulunduğunu, yeni gelen ve mevcut huzurevi sakinlerinden yeteneği olanları takıma kazandırmaya devam ettiklerini dile getirdi. - Çakır: "Böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım" Takım kaptanı 70 yaşındaki Yakup Çakır, 5 yıllık emeklerinin karşılığını şampiyon olarak aldıklarını vurguladı. Şampiyonluğu tatmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Çakır, "Arkadaşlarımla birlikte şampiyonluğa inandık ve çok çalıştık. Bu süreçte kurum yetkililerimiz ve antrenörümüzün büyük desteğini gördük. Şampiyon olduğumuzda büyük heyecan duyduk ve sevindik. Yaşım 70 ve ben bu yaşıma kadar böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım. Benim Türkiye Şampiyonası'na dördüncü katılışım. İlk sene ikinci olduk, daha sonra çeyrek final yaptık. Bu sene de şampiyon olduk." değerlendirmesinde bulundu. Takım oyuncusu 68 yaşındaki Mehmet Bozkuş ise huzurevine geldiği ilk yılda Türkiye şampiyonluğu yaşadığını belirtti. Şampiyonluk duygusunun bambaşka olduğunu aktaran Bozkuş, bundan sonra da büyük başarılara imza atacaklarına inandığını kaydetti.

Etiketler : İhtiyar Delikanlılar Mehmet Bozkuş Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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