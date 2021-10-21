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21 Ekim 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 18:00:00

İhtiyaç sahiplerine Kızılay mağazası

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabilecekleri Kızılay Butik Mağazası açıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabilecekleri Kızılay Butik Mağazası açıldı. Butikte ilk etapta 3 bin ürünün yer aldığını söyleyen Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Türkiye genelinde 47. mağazayı Ağrı'da hizmete açtık. Buraya gelen öğrenciler alışveriş mağazasından alışveriş yapar gibi ürünlerini seçiyor ve hiçbir ücret ödemeden bunları alabiliyor" dedi.

Etiketler : Kızılay mağazası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kızılay Butik Mağazası
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