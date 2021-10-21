İhtiyaç sahiplerine Kızılay mağazası

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ndeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabilecekleri Kızılay Butik Mağazası açıldı. Butikte ilk etapta 3 bin ürünün yer aldığını söyleyen Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Türkiye genelinde 47. mağazayı Ağrı'da hizmete açtık. Buraya gelen öğrenciler alışveriş mağazasından alışveriş yapar gibi ürünlerini seçiyor ve hiçbir ücret ödemeden bunları alabiliyor" dedi.

