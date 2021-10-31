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31 Ekim 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 18:00:00

İhbarların yüzde 66'sı asılsız

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Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde 10 bine yakın ihbar geliyor. Bu ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıkarken, bazıları ise ekipleri zor durumda bırakıyor.

Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne günde 10 bine yakın ihbar geliyor. Bu ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıkarken, bazıları ise ekipleri zor durumda bırakıyor. Çağrılardan birinde 'çocuğum öldü' diyerek sağlık görevlisi isteyen ihbarcının adresine giden ekipler, bu kişinin hastalanan evcil hayvanı için yardım istediğini gördü. 112 Bursa Acil Çağrı Merkezi Müdürü Doğan Hüseyinoğlu, "Asılsız ihbarlara giderken gerçek olaylara müdahalede zorlanıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, acil durumlarda hizmet veren itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ve sahil güvenlik birimlerini 112 Acil Çağrı Merkezi altında topladı. Bu kapsamda kurumlara yapılacak ihbarın tamamı aynı yerde toplandı. Bursa'da 2018 yılında hizmete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 3 yıllık zaman diliminde 7 milyon 724 bin ihbar yapıldı. Merkeze günlük yaklaşık 9 bin 700 ihbar düşüyor. Bunların yüzde 66'sı asılsız çıkarken, gelen bazı ihbarlar ise ekipleri zor durumda bırakıyor.

Özellikle sağlık ve güvenlik kurumlarına 'Eşim evi terk etti yerini tespit eder misiniz?', 'Cep telefonum kayboldu sinyaline bakar mısınız?' 'Kedim hastalandı ambulans gönderir misiniz?' gibi ihbarlar geliyor. 'Çocuğum öldü' diyerek sağlık görevlisi isteyen ihbarcının adresine giden ekipler, bu kişinin hasta olan evcil hayvanı için yardım istediğini öğrendi.

112 Acil Çağrı Merkezi Bursa Müdürü Doğan Hüseyinoğlu, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını isteyerek, "Merkezimize günde 9 bin 700 çağrı gelmektedir. Bunların yüzde 66'sı asılsız çağrı çıkıyor. Biz bu noktada vatandaşlarımızdan, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olanların bize ulaşabilmeleri için hatlarımızı gereksiz meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Çünkü gerçekten can emniyeti, mal emniyeti, sulak alanlarla ilgili bir tehdit olduğunda ihbarların işleme alınması, acil yardım hizmeti veren ekiplerimizin olay yerine ulaştırılması için hatlarımızın sürekli uygun olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda özenli olmaları işimizi kolaylaştıracaktır. En çok asılsız ihbar sağlık randevusu ve belediye hizmetleriyle ilgili oluyor. Alkollü ya da akli dengesi yerinde olmayan vatandaşlar ile çocuklar da arıyor" dedi.

3 YILDA 7 MİLYON ÇAĞRI ALDI

Acil Çağrı Merkezi ile ilgili verileri de paylaşan Hüseyinoğlu, ihbar yapıldığı andan, ekiplerin olay yerine sevk edildiği ana kadar geçen süreci de anlattı. Hüseyinoğlu, "Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi Eylül 2018 tarihinde çağrı almaya başladı ve Haziran 2021 tarihi itibarıyla da yapılanmasını tamamladı. İtfaiye, jandarma, emniyet, AFAD, sağlık ve sahil güvenlik müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermektedir. Bu noktada vatandaşlarımızın hizmet almak için sadece 112'yi araması yeterli. Müdürlüğümüz kurulduğundan bu yana yaklaşık 7 milyon 724 bin adet çağrı almıştır. 112 arandığında önce sizi çağrı alıcı personel karşılar. Bu personel olayın hangi kurumu ilgilendirdiğini öğrendikten sonra sizi ilgili kuruma iletir. İlgili kurum ise detayları aldıktan sonra ekiplerin intikalini sağlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler : 112 Acil Çağrı Merkezi İHBAR ASILSIZ AFAD Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi
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