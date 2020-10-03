Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Kente bağlı Yukarıçarıkçı köyünde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı oldukları öğrenilen A.D, Ağrı'ya, Ş.D ise Erzurum'a sevk edildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.