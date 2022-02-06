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06 Şubat 2022 Pazar 21:15:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 21:15:00

İETT otobüsündeki yangın beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

Kaynak: AA

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, içinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın beton mikserinden sıkılan su ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İkitelli Caddesi'nde seyreden Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden Aslan, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Çevredeki vatandaşlar da yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada aynı yoldan geçen beton mikserinin sürücüsü, araçtaki su hortumuyla yangını söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otobüste soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

"ARACIN İÇİ YOLCU DOLUYDU"

Otobüs şoförü Habip Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüsten duman geldiğini fark edince aracı sağa çekip yolcuları indirdiğini söyledi.

Yangın tüpüyle alevlere müdahale edildiğini belirten Aslan, "Beton mikseri geliyordu, durdu sağ olsun. Onun yardımıyla da yangını söndürdük. Aracın içi yolcu doluydu, orta kapıdan yolcuları boşalttık. Motor kısmını yaktı ama yangını büyümeden söndürdük. İtfaiye geldi, soğutma çalışmalarında bulundu. Yangın nedeniyle kimse zarar görmedi." dedi.

Etiketler : iett otobüsü iett otobüsü yangın yaşam
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