İETT otobüsü cayır cayır yandı
Kaynak: DHA
Başakşehir'de bir İETT otobüsü cayır cayır yandı. Seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında otobüste yolcu olmaması can kaybını önledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün yakıt almaya gittiği seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı.
Olay, saat 01.15 sıralarında Başakşehir, İkitelli Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün yakıt almaya gittiği doğalgazla çalışan 34 JP 9880 plakalı İETT otobüsünün bilinmeyen bir sebeple arka kısmında alevler yükseldi.