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20 Eylül 2021 Pazartesi 14:02:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 14:36:00

İETT kuyruğu üst geçide uzandı

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İstanbul'da toplu taşımada yaşanan yoğunluk Şirinevler'de üst geçide uzandı. Vatandaşlar İETT otobüsüne binmek için yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

CHP yönetimindeki İstanbul bu sabah, görenleri dehşete düşüren görüntülere sahne oldu. Toplu taşımada yaşanan yoğunluk şaşkınlığa uğrattı.

İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, Şirinevler'deki otobüs sırası üst geçide kadar uzandı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Etiketler : İETT otobüsü CHP yönetimi Toplu taşıma
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