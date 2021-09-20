İETT kuyruğu üst geçide uzandı

CHP yönetimindeki İstanbul bu sabah, görenleri dehşete düşüren görüntülere sahne oldu. Toplu taşımada yaşanan yoğunluk şaşkınlığa uğrattı.

İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, Şirinevler'deki otobüs sırası üst geçide kadar uzandı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.