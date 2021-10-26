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26 Ekim 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 10:30:00

İdo evlendi sıra bende

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Sanatçı İbrahim Tatlıses evlilik kararı aldı. Gülçin Karakaya'yla ilişkilerini sonlandıran Tatlıses, kendisinden 39 yaş küçük Ece'yle nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sanatçı İbrahim Tatlıses evlilik kararı aldı. Gülçin Karakaya'yla ilişkilerini sonlandıran Tatlıses, kendisinden 39 yaş küçük Ece'yle nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta oğlu İdo Tatlıses'i Yasemin Şefkatli'yle görkemli bir törenle dünya evine giren İbrahim Tatlıses, evliliğe yeşil ışık yaktı. Bir süredir asistanlığını yapan Gülçin Karakaya'yla birliktelik yaşayan sanatçı, geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdı. Çok geçmeden 39 yaş küçük Ece adında güzelle yeni bir aşka yelken açan sanatçı, sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez yayınladı. 1.5 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından el ele pozlarını paylaşan Tatlıses ertesi gün evlilik sinyali verdi. Belarus'ta konser veren Tatlıses "İdo evlendi sıra bende" açıklamasını yaptı. İkilinin yazın evleneceği konuşuluyor. 3 kez nikah masasına oturan Tatıses, Adalet Sara, Perihan Savaş ve Ayşeğül Yıldız'la hayatlarını birleştirmişti.

Etiketler : İdo evlendi Gülçin Karakaya İbrahim Tatlıses
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