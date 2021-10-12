İddia uğruna üniversiteyi kazandı

Konya'da eşi ve çocuklarıyla girdiği iddia üzerine üniversite sınavına giren 48 yaşındaki ev hanımı Zeliha Yavuz, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü'nü kazandı. 4 çocuk annesi Yavuz, aynı üniversitenin hukuk fakültesinde okuyan oğluyla okul arkadaşı oldu.



Evliliğinin ilk yıllarında üniversitede ebelik bölümünü bitiren Yavuz, eşinin isteğiyle çalışma yaşamına katılmadı. Hayatına ev hanımı olarak devam eden ve dört çocuk yetiştiren Yavuz, ailesiyle girdiği iddiayla yıllar sonra yeniden üniversite sınavına başvurdu. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümünü kazanan Yavuz, aynı üniversitenin hukuk fakültesinde okuyan oğluyla okul arkadaşı oldu. İkinci üniversitesini okumaya başlayan Yavuz, oğluyla aynı kampüsü paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Yavuz, iddianın başında eşiyle birlikte üniversite sınavına girmeye karar verdiklerini ancak eşinin sonradan iddiadan koptuğunu söyledi. Kızının tıp fakültesinde, oğlunun da hukuk fakültesinde okuduğunu belirten Yavuz, "Eşim çocuklarla uğraşıp duruyordu. 'Tıp okusam şunu yaparım, hukuk okusam bunu yaparım, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz' falan diyordu. Çocuklar da en sonunda 'annemle siz yapın o zaman.' dediler. İş iddiaya bindi. Çocuklar bizi yarıştırmayı düşündüler. Eşim sonradan 'Benim işim gücüm var.' diye vazgeçti. Üniversite sınavı bana kaldı. Girdim kazandım." diye konuştu. Yavuz, evde dört çocukla ilgilenmekten sınava hazırlanmaya fırsat bulamadığını kaydederek, geçmişten gelen ve evlatlarına ders çalıştırırken aklında kalan bilgilerle sınava girdiğini dile getirdi. - "Önce ben onun velisiydim şimdi o benim velim oldu" Yavuz, biraz heyecan biraz da şaşkınlık yaşadığını aktararak, şöyle konuştu: "İlk başta zaten kayıt için oğlumla geldim. 'Ben seni kaç yıl önce elinden tutup ilkokula götürürken şimdi sen beni getiriyorsun.' diye konuştuk. Herhalde artık tam tersine döndük. Üniversite sınavına da oğlumla kızım götürmüştü. Onlar dışarıda bekledi ben de sınavımı yaptım. Değişik bir heyecan oldu. Şimdi beni okula oğlum götürüp getiriyor. Dersim olduğunda saatleri ona uymasa da çıkışımı bekliyor. Okulla ilgili işlerimi hallediyor. Önce ben onun velisiydim şimdi o benim velim oldu. Her ne kadar okula birlikte gelip gitsek de arkadaş olsak da o benim oğlum. Bir yerde de anneyim yani. Bazen annelik damarım da tutuyor. Yeri geldiğinde de kızıyorum." Yavuz, diplomasını aldıktan sonra optik sektöründe çalışan eşine iş yeri açmayı hedeflediğini kaydetti. - "Annemle aynı okulda olmak çok eğlenceli" Hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Yavuz da annesiyle aynı okulda öğrenci olmanın çok keyifli ve ilginç olduğunu, çok eğlendiklerini ve zaman zaman komik anlar yaşadıklarını ifade etti. Annesiyle okul arkadaşı olmanın çok farklı bir deneyim olduğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti: "Dün bölüm arkadaşlarımla kahve içtiler. Ben lavaboya kalktıktan sonra arkadaşlarımla benim dersime girmiş. Onu amfide yakaladım. Annemle ilk defa böyle ortamlarda oturuyorum. Bir de bazı şeylerden çekiniyoruz. Arkadaş ortamlarında edilen muhabbetler edilmiyor yanında. 'Niye kahveye bu kadar para veriyorsunuz, niye bu yemeği yiyorsunuz?' falan diyor. Genelde para harcama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz annemle. Bu gidişle etrafımda arkadaş falan kalmaz, annemle takılmaya devam ederiz artık. Annemle aynı okulda olmak çok eğlenceli."