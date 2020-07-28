İDDEF yurt dışı kurban hazırlıklarını tamamladı

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28 Temmuz 2020 Salı 10:47:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 10:47:00

İDDEF yurt dışı için kurban hazırlıklarını tamamladı

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İDDEF, yurt dışı vacip kurban programı kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak, kurbanlık ve kurban kesim alanlarındaki denetimlerini yaptı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanlar, bu yıl yurt dışı vacip kurban organizasyonu içerisinde "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" temasıyla, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülke 253 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkları ilk elden keserek dağıtım çalışmalarını yapan İDDEF, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm hazırlık ve denetimlerini tamamladı.

Kesim ve dağıtım çalışmalarını, Kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun elverişli olduğu ülkelere Türkiye'den giden ekipler, pandemi vakalarının yoğun olduğu ülkelerde ise yerel görevliler yapacak.

Şartları taşıyan kurbanlıkların tüm kontrolleri yapıldıktan sonra satın alımları iki ay öncesinden gerçekleştirirken, kurbanlar işaretleme, küpeleme, aşılama ve son olarak veteriner kontrolünden geçirildi ve kesim alanları hazırlandı.

Ülkelerde görev alacak hoca ve ekiplere yönelik iki ay öncesinden başlatılan eğitim çalışmaları da tamamlandı.

Bu yılki vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedeli küçükbaş için 700 lira, büyükbaş hisse için de 600 lira olarak belirlendi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kurban organizasyonunda kurban etleri yıl boyunca tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

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