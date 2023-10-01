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01 Ekim 2023 Pazar 09:43:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 09:43:00

İçişleri'ne bombalı saldırı girişimi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Özel harekat polisleri de olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunuyor.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.

Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum"

Etiketler : ankara kızılay patlama
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