İçişleri Bakanlığı son rakamı açıkladı... İşte yurtlarda kalan kişi sayısı
Kaynak: Akşam
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken kurallara uymayanlar yurtlara yerleştirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamayla ülke genelinde yurtlarda karantina altında olan kişi sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 22 Ağustos tarihinden bu yana re’sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409’u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 69 bin 906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 23 bin 553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu. 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor. Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken 1.359’u ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu."
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- İçişleri Bakanlığı son rakamı açıkladı... İşte yurtlarda kalan kişi sayısı