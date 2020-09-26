  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terörden temizlenen Zap'ta rafting heyecanı
ABD'li komutandan itiraf gibi açıklama! "Hata ettik"
Dışişleri'nden Nijerya'daki saldırıya kınama
3 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan düştü
Togo'da Başbakan Komi Selom Klassou hükümeti istifa etti
Berlusconi'nin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı
Taksim'de atlı polislerden maske denetimi
Beşiktaş'ta Atiba şoku! Açıklama geldi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor - Canlı izle
İstanbul Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği
YDS'ye gireceklere ÖSYM'den flaş saat uyarısı
Afyonlular haşhaşlı dondurmaya yoğun ilgi gösteriyor
Survivor şampiyonu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla İstanbul gecelerine aktı
İçişleri Bakanlığı son rakamı açıkladı... İşte yurtlarda kalan kişi sayısı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce dövdüler ardından dereye attılar
Yunanistan'da Müslümanlar Derneğine çirkin saldırı!
Ruhani: ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle en az 150 milyar dolar zarar gördük
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 145 bine dayandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına yoğun ilgi
Lübnan'da hükümet krizi! Mustafa Edib istifa etti
Yine bir kuyumcu dolandırıcılığı! Yaklaşık 20 milyon TL kaptırdılar
HES'in yeni özelliği 'Güvenli Alan' İstanbul'da kullanılmaya başlandı
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı
Geri sayım başladı: Atmaca Füzesi karadan atılan füzeleri de imha edecek
26 Eylül 2020 Cumartesi 14:02:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 14:02:00

İçişleri Bakanlığı son rakamı açıkladı... İşte yurtlarda kalan kişi sayısı

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerekirken kurallara uymayanlar yurtlara yerleştirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamayla ülke genelinde yurtlarda karantina altında olan kişi sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 22 Ağustos tarihinden bu yana re’sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409’u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 69 bin 906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 23 bin 553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu. 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor. Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken 1.359’u ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER