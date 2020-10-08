İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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