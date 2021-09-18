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18 Eylül 2021 Cumartesi 19:18:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 19:18:00

İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

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İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin engellendiğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Gaziantep'te güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik olarak eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edinmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerini artırılmıştı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi." dedi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Gaziantep bombalı eylem
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