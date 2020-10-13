İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Işıklarımız yanmaya devam ederken...



Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında;

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6️⃣ terörist etkisiz hale getirildi. https://t.co/SLhENq5cwy — TC İçişleri Bakanlığı Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@TC_icisleri) October 13, 2020

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.