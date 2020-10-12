İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

EVLAT NÖBETİNDE 19. KAVUŞMA

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesi, Diyarbakır’da “evlat nöbeti” tutan aileler arasında yer alıyor. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 181’e yükseldi.