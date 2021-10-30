VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Beyaz Saray için 'yaptırım' açıklaması: Çelişkili tavrının göstergesidir
Sıcaklıklar azalıyor
Emeklilikte yaşı bekleyen işsize sağlık sigortası
Atama kararları Resmi Gazete'de
"F-16 satışı dönüm noktası olur"
Şehit oğlundan kaçırtan CHP sorusu: Hiç mi yanlış demediniz?
Beş zincir markete 'fahiş fiyat' cezası
'Burası Türkiye Cumhuriyeti' cevabı veremedi
Oğlak rahat, Koç aşk heyecanında
Korona felç bırakabilir
Mamografi taramasını atlamak hayati risk oluşturabilir
Midenin doğal ilacı karaağaç çayı
Ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanıdı
İşte Squid Game Adana
Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
New York'ta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle göndere Türk bayrağı çekildi
Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen
ABD'nin 29 Ekim mesajı!
Bakan Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
Moskova'daki NATO binası mühürlendi
İstanbul yeni AKM'ye kavuştu!
Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
ABD'de 2 bin 127 kişi daha koronavirüsten öldü
30 Ekim 2021 Cumartesi 09:51:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 09:51:00

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar azalacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, havanın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlı, diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyi ve batısında, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Etiketler : meteoroloji genel müdürlüğü hava sıcaklıkları yaşam haberleri
Babasının adını yaşatacak

Babasının adını yaşatacak
Barınaktan sahiplendi

Barınaktan sahiplendi
Babasının kopyası

Babasının kopyası
Evlilikte çok uçtum!

Evlilikte çok uçtum!
‘Ünlü' polemik

‘Ünlü' polemik
36. yaşını sahnede kutladı

36. yaşını sahnede kutladı
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
Kimse zorla evlendirmiyor

Kimse zorla evlendirmiyor
Baba oluyor

Baba oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER