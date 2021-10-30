Sıcaklıklar azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, havanın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlı, diğer yerlerde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyi ve batısında, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinde yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.