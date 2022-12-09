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09 Aralık 2022 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 19:30:00

İBB sınıfta kaldı... Kaldırım işgali bitmedi!

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Pandemi nedeniyle hem kullanımı hem de sayısı artan scooterlar trafikte zaman kolaylığı sağlarken düzensiz park edildiği için yayalara zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da pilot bölge olarak Kadıköy'de park alanı çalışması başlatıldı fakat manzara değişmedi.

Pandemi nedeniyle hem kullanımı hem de sayısı artan scooterlar trafikte zaman kolaylığı sağlarken düzensiz park edildiği için yayalara zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da pilot bölge olarak Kadıköy'de park alanı çalışması başlatıldı fakat manzara değişmedi.

KALDIRIM VE DİREKLERE BAĞLANIYOR

Düzensiz şekilde kaldırım kenarlarına ve direklere bağlanan scooter'lar yayaların yürümesini zorlaştırırken yayalar, araçların çevresinden dolaşarak geçmeye çalışıyor. Özellikle de bebek arabalı ve engelli vatandaşlar, kaldırımlarda yürürken büyük güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da temmuz ayında park alanı çalışması başlatıldı. Pilot bölge olarak Kadıköy belirlendi. Ancak Bağdat Caddesi'nde manzara değişmedi. Mikromobilite park alanı çalışmalarının Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy gibi ilçelerde de hayata geçirileceği kaydedildi.

İBB YETKİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI AMA!

Fakat scooter kullanıcılarının Bağdat Caddesi'nde oluşturulan park alanını kullanmadığı, çevredeki elektrik direklerini tercih ettikleri görüldü. İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, bu alanların kullanılması için teşvik çalışmaları da yapacaklarını ifade ederek, "Scooter firmalarıyla görüşüyoruz. Bu alanlara bırakılırsa, kullanıcılar çeşitli indirimler kazanıyor olacak. Büyük oranda sağa sola, kaldırım üzerine bırakılmaktan vazgeçilecek diye umuyoruz. Uygulama üzerinden kilitleme konumuna geçip biraz zorlamaya da başlayacağız" dedi.

EVİME YAKINSA PARK ALANINA BIRAKIRIM

Scooter kullanıcısı Yusuf Demirkan, "Park alanları evime yakınsa oraya koyarım ama değilse koymam. Yine direğe bağlamaya devam ederim" dedi.

Scooter kullanıcısı Gürkan Akıllı, "Oturduğum sokakta direkler oluyor, oraya park ediyorum. Acelem yoksa park yerine götürürüm ama, acelem varsa mecburen direğe bağlarım" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ibb kaldırım scooter işgal
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