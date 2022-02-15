Huzurevinde ikinci bahar teklifi

ADANA'da emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz (65), kendisiyle Çukurova'da aynı huzurevinde yaşayan Vesile Uğurluel'e, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklif etti.



66 yaşındaki Vesile Uğurluel, heyecanla teklifi kabul ederken, Cengiz, "Evlilik düşünmüyordum ama Vesile Hanım'ı görünce görüşüm değişti. Sonuna kadar beraber olacağız" diye konuştu.

Çukurova ilçesindeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz evlilik teklifi yaşandı. 2018'de huzurevine yerleşen emekli öğretmen Mehmet Mithat Cengiz, 2021 Nisan'da aynı huzurevine gelen Vesile Uğurluel ile tanıştı. Günlerini birlikte geçiren çift, gönül bağı kurdu. Vesile Uğurluel'in evlenmek istediğini söylediği Cengiz, ikinci evlilik için erken olduğunu belirterek, reddetti.

Bir süre sonra fikrini değiştirip Uğurluel ile evlenmeye karar veren Cengiz, huzurevi yöneticilerine isteğini iletti. Huzurevi yönetimi de Uğurluel'e sürpriz teklif yapmak isteyen Cengiz'e destek verdi. Cengiz, huzurevinde süslenen bir odada balonlar, pasta ve müzik eşliğinde Uğurel'e evlilik teklifi etti. Uğurluel, Cengiz'in teklifine "Evet" cevabını verdi.

'SENİ ALACAĞIM'

Cengiz ile birbirlerini çok beğendiklerini anlatan Uğurluel, evlilik teklifini özel bir günde aldığı için de mutlu olduğunu söyledi. Sürpriz için huzurevi yönetimi ve personeline teşekkür eden Uğurluel, "Mehmet Mithat hocayı görene kadar, mutlu olacağımı düşünmüyordum. İki sefer beni reddetti ama ben inat edip onu ikna ettim. 'İkinci evliliği düşünmüyorum Vesile Hanım' dedi. Ben de 'sen düşünme ben seni alacağım' dedim ve aldım. Sevdim yar ettim, aldım er ettim. Allah başımdan eksik etmesin" dedi.

'SÖZ VERDİK'

İlk evliliği sonrası yeniden evlenmeyi düşünmediğini ancak Uğurluel'in fikrini değiştirdiğini anlatan Mehmet Mithat Cengiz ise kararından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti. Uğurluel'in davranışlarını beğendiğini vurgulayan Cengiz, "Onun sevgisine, şefkatine muhtacım. Söz verdik. Ölene kadar birbirimize destek olup güç vereceğiz. Buraya çok hasta şekilde gelmiştim. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. Vesile Hanım'ın sevgisi de iyileşmeme yardımcı oldu. Havada uçan kağıt gibiydim. Vesile Hanım'la birlikte daha farklı yaşamaya başladım. Kendime çekidüzen verdim. Dünya görüşüm değişti. Sonuna kadar bu dünyada ve öbür dünyada da beraber olacağız inşallah" diye konuştu. Huzurevi müdürü Serdar Güneş ise çiftin evlilik kararına saygı duyup onlara destek olduklarını söyledi.