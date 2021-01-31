  • BIST
    1483.31
  • Dolar
    7,2604
  • Euro
    8,8089
  • Altın
    435,0180
İstanbul
10 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kripto paralarda Elon Musk esintisi
İzmir'de art arda depremler
Yağmur ve fırtına geliyor...
Kısıtlamalar kalkıyor mu? İşte kritik gün...
Çin 'vurma yetkisi' verdi, Japonya alarma geçti
Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu
Kimi baştan yazıyor kimi hazırını satıyor... Ver parayı kap tezi!
Dünyanın ilk hava taksi limanı
Bölgede tansiyon yüksek...
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'yi savunan öğrencileri fişleyenler hakkında inceleme başlatıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları
Seçkin Piriler'den kanoyla Boğaz keyfi!
Çikolata kisti anne olmayı zorlaştırabilir
Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!
Sindirim sisteminin düşmanı; Crohn hastalığı
Eklem kireçlenmesi kadınları daha çok etkiliyor
Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı
İnce kaş tuzağına düşmüş
Didem Balçın'ın çocuk heyecanı
Apple'ın ilk bilgisayarı 1.5 milyon dolar
Off-road tutkunlarından kar raftingi
69 yılını geride bıraktı, kuzusunu bırakamadı
Anne sırtında okuma azmi
İlk harçlık koleksiyon sahibi yaptı
31 Ocak 2021 Pazar 23:12:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 09:55:00

Huzurevinde hayata bağlayan alfabe

ABONE OL

İznik'te huzurevinde kalan 71 yaşındaki Ayşe Çakır aynı odayı paylaştığı kardeşini kaybedince içine kapandı. Yeni oda arkadaşı ona okuma yazma öğreterek tekrar hayata tutunmasını sağladı.

Bursa'da İznik Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 71 yaşındaki Ayşe Çakır, yıllarca aynı odayı paylaştığı ablası vefat edince bunalıma girdi. Odasına bir süre sonra kendisinden 2 yaş küçük emekli memur Mediha Tombul yerleştirildi. Yaşam enerjisiyle Çakır’a moral vermeye çalışan Tombul, yaşlı kadının okuma yazma bilmediğini öğrenince yönetimle görüştü.

19 KİŞİYE DAHA EĞİTİM VERECEK

Hemen hece kitapları, defterler, kalemler tedarik edilen yurtta Mediha Tombul, oda arkadaşına her gün sabah akşam eğitim vermeye başladı. Çakır'a 1,5 ayda alfabeyi ve okuma yazmayı öğreten Mediha Tombul, ‘Onun heyecanını görmek, tekrar hayata bağlandığını bilmek büyük mutluluk’ dedi. Tombul, aynı yurtta kalıp okuma yazma bilmeyen diğer 19 arkadaşına daha eğitim vereceğini söyledi.

Huzurevine 2 Ekim 2020'de geldiğini söyleyen Mediha Tombul, "Bir gün bahçede 3-5 arkadaşla sohbet ediyorduk. Yanımda Ayşe hanım ve başka arkadaşlar vardı. Orada bir laf sırası geldi ve 'Burada ne güzel vakit var. Bir okuma yazma kursu olsa ne iyi olur' dedim. Ayşe teyzem, 'Ben hiç okuma yazma bilmiyorum. Ne iyi olur' dedi. Ayşe teyzem gönüllü katıldı ve ilk öğrencim oldu. Her gün saat 09.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatlerinde çalışıyoruz” dedi.

Ayşe Çakır “Ablamla gelmiştik. Ablam rahmetli oldu. Ben de burada yalnız kaldım ama başka arkadaşlarım var" diyen Çakır, bir şeyler öğrenebildiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her yazıyı, her harfi öğrendiğini belirten Çakır, "Hiç kalem tutmamıştım. Arkadaşım sebep oldu. Her şeyi okumak yazmak istiyorum” diye konuştu.

Etiketler : alfabe huzurevi Ayşe Çakır
Seda Bakan'dan Shakira dansı

Seda Bakan'dan Shakira dansı
Betül Demir reklam yüzü oldu

Betül Demir reklam yüzü oldu
Deniz Akkaya'ya o soru 8 bin TL'ye mal oldu

Deniz Akkaya'ya o soru 8 bin TL'ye mal oldu
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Emre Altuğ'dan 'Etme Eyleme' yorumu

Emre Altuğ'dan 'Etme Eyleme' yorumu
Aşk dizisine transfer oldu

Aşk dizisine transfer oldu
Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı

Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı
Tarkan'dan Emel Sayın ve Ahmet Özilhan paylaşımı! 'Benim için onurdu'

Tarkan'dan Emel Sayın ve Ahmet Özilhan paylaşımı! 'Benim için onurdu'
Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı!

Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER