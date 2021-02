Huzurevinde hayata bağlayan alfabe

Bursa'da İznik Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 71 yaşındaki Ayşe Çakır, yıllarca aynı odayı paylaştığı ablası vefat edince bunalıma girdi. Odasına bir süre sonra kendisinden 2 yaş küçük emekli memur Mediha Tombul yerleştirildi. Yaşam enerjisiyle Çakır’a moral vermeye çalışan Tombul, yaşlı kadının okuma yazma bilmediğini öğrenince yönetimle görüştü.



19 KİŞİYE DAHA EĞİTİM VERECEK

Hemen hece kitapları, defterler, kalemler tedarik edilen yurtta Mediha Tombul, oda arkadaşına her gün sabah akşam eğitim vermeye başladı. Çakır'a 1,5 ayda alfabeyi ve okuma yazmayı öğreten Mediha Tombul, ‘Onun heyecanını görmek, tekrar hayata bağlandığını bilmek büyük mutluluk’ dedi. Tombul, aynı yurtta kalıp okuma yazma bilmeyen diğer 19 arkadaşına daha eğitim vereceğini söyledi.

Huzurevine 2 Ekim 2020'de geldiğini söyleyen Mediha Tombul, "Bir gün bahçede 3-5 arkadaşla sohbet ediyorduk. Yanımda Ayşe hanım ve başka arkadaşlar vardı. Orada bir laf sırası geldi ve 'Burada ne güzel vakit var. Bir okuma yazma kursu olsa ne iyi olur' dedim. Ayşe teyzem, 'Ben hiç okuma yazma bilmiyorum. Ne iyi olur' dedi. Ayşe teyzem gönüllü katıldı ve ilk öğrencim oldu. Her gün saat 09.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatlerinde çalışıyoruz” dedi.

Ayşe Çakır “Ablamla gelmiştik. Ablam rahmetli oldu. Ben de burada yalnız kaldım ama başka arkadaşlarım var" diyen Çakır, bir şeyler öğrenebildiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her yazıyı, her harfi öğrendiğini belirten Çakır, "Hiç kalem tutmamıştım. Arkadaşım sebep oldu. Her şeyi okumak yazmak istiyorum” diye konuştu.