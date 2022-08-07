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07 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00

Huzurevinde de can dost

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ersan Tuzcu, 10 yıl önce yavru bir köpek sahiplendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ersan Tuzcu, 10 yıl önce yavru bir köpek sahiplendi. "Puki" adını verdiği köpeğiyle yaşamaya başlayan Tuzcu, 6 yıl önce can dostuyla birlikte Muharrem Sancaklı Huzurevine yerleşti.

Huzurevi yönetimi Puki'ye de bahçede bir yuva yaptı. Tuzcu'nun bir an bile yanından ayrılmayan Puki, diğer huzurevi sakinleri ve çalışanlara da kendini sevdirdi. Tuzcu "İki evladım var, üçüncüsü de Puki. Canım ciğerim o benim" diyor.

Etiketler : Huzurevinde de can dost Akçakoca ilçesi Ersan Tuzcu Puki
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