Huzurevinde de can dost

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ersan Tuzcu, 10 yıl önce yavru bir köpek sahiplendi. "Puki" adını verdiği köpeğiyle yaşamaya başlayan Tuzcu, 6 yıl önce can dostuyla birlikte Muharrem Sancaklı Huzurevine yerleşti.



Huzurevi yönetimi Puki'ye de bahçede bir yuva yaptı. Tuzcu'nun bir an bile yanından ayrılmayan Puki, diğer huzurevi sakinleri ve çalışanlara da kendini sevdirdi. Tuzcu "İki evladım var, üçüncüsü de Puki. Canım ciğerim o benim" diyor.