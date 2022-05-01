Huzurevinde 2 yıl sonra kucaklaşma

Hayatlarını huzurevinde sürdüren yaşlılar, Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladıkları şeker, lokum ve kolonyalarıyla Kovid-19 sürecinin ardından yaklaşık 2 yıl sonra yeniden yakınlarıyla buluşacak. Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 225 yaşlı, Ramazan Bayramı'nda, Kovid-19 sürecinde 2 yıl ayrı kaldıkları yakınlarıyla kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

