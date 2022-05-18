Huzura imza attılar

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE TEKLİF



Adana'da yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Mithat Cengiz, diyabet rahatsızlığı nedeniyle 2018 yılında Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. 6 ay önce de, aynı kuruma gelen Vesile Uğurluel (66) ile tanıştı. Emekli öğretmen Cengiz, kendisini rahatsızlığı sırasında yalnız bırakmayan, sürekli ilgilenen Vesile Teyze'ye, Sevgiler Günü'nde evlilik teklif etti.

Mehmet Mithat Cengiz, "Artık sağlığım yerinde ve dışarıda hayatımı devam ettirebilirim. Başka ihtiyacı olan bir kişi faydalansın bizim yerimize, Allah devletimize güç kuvvet versin" diye konuştu.

ALKIŞLAR ARASINDA İLK DANS!

Aynı gün nişanlanan Mehmet Amca ve Vesile Teyze için huzurevinde nikah töreni düzenlendi. Arkadaşlarının alkışları arasında ilk danslarını yapan Cengiz çifti, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi. 66 yaşındaki gelin, bu özel günü kendilerine en güzel şekilde yaşatan herkese teşekkür ederek, "Hayatımda ilk defa bana mutluluğu gösterdiler, Allah da onları mutlu etsin. Çok duygulandım, hiç ummadığım şeyleri yaptılar" dedi.