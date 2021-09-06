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06 Eylül 2021 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 13:10:00

Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir

Kaynak: AA

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Tekirdağ'daki bir tamirhane Çanakkale yangını sırasında bozulan arazözün bazı parçalarını ücretsiz tamir etti. Tamir olan parçalar geri gönderilirken kargodaki, "Bu parçanın bedeli yangınlarla canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir." notu ise duygulandırdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamirhanesi olan yüksek makine mühendisi Sercan Akın, Çanakkale'de yangına müdahale ederken bozulan arazözün bazı parçalarını ücretsiz karşıladı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale eden bir arazözün şaft flanşı ile mafsalı bozuldu.

Çorlu'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde tamirhane işleten Akın'ı arayan ustalar, bu parçaları satın almak istedi.

Akın, şaft flanşı ile mafsalı, "Bu parçanın bedeli yangınlarla canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir." notuyla para almadan gönderdi.

- "PARÇAYI TAKAN USTA DA PARA ALMAMIŞ"

Akın, AA muhabirine, Çanakkale'den bir ustanın kendisini arayarak bozulan parçaların elinde olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Bunun üzerine parçaları gönderdiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Yangınlardan dolayı benim de ciğerim yandı ve çok üzüldüm. Biz de bu bölgelerde tatil yaptık. Elimizden ne gelir diye düşünürken böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Biz de karşılıksız gönderdik. Otobüse verdik, usta parçayı teslim almış. Parçayı karşılıksız gönderince, arazöze takan usta da bizim gibi jest yaparak para almamış.

Ülkemizde maalesef bazı fırsatçılar da var. Bu gibi zamanlarda 1 liralık şeyi 2 ya da 3 liraya satıyorlar. Biz 'ülkemize nasıl faydalı olabiliriz' diye düşündük. Orada genç bir itfaiyeci arkadaşımız şehit oldu, bu hepimizi üzdü. Devletimiz varsa biz de varız, devletimiz yoksa bir hiçiz. Allah devletimize zeval vermesin."

- "ARACIMIZ KISA SÜREDE GÖREVE HAZIR HALE GELDİ"

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde 34 yıldır çalışan arazöz operatörü Haşim Kapucuoğlu ise Ezine'ye bağlı Tavalı köyüne 17 A 56 kodlu araçları ile yangın ihbarı için gittikleri gün arızanın meydana geldiğini söyledi.

Bu sene Tavalı bölgesinde çok sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Kapucuoğlu, şöyle devam etti:

"Burada kasıtlı yangınlar olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 10 kez bölgeye gittik. Gittiğimiz son yangında aracımızda bir arıza meydana geldi. Şaft flanşı ve mafsalı bozuldu. Bu sırada yangın kontrol altına alınmıştı. Biz de araçtaki arızanın daha da büyümemesi için geri döndük. Burada aracı takoza çektik. Yeni parça talebinde bulunduk. Bu yıl ülkemizde çok yer yandı. Bir taraftan yangınlar, bir taraftan doğal afetler. Duyarlı bir tedarikçi arkadaşımız bize parçayı gönderdi ve notuyla da onore etti. Gönderdiği parçadan ücret talep etmedi. Aracımız onun sayesinde kısa sürede toparlandı ve göreve yeniden hazır hale geldi."

Kapucuoğlu, Akın'a bu davranışından dolayı teşekkür ederek, "Bu bizim için çok önemliydi. Ne olursa olsun, böyle durumlarda yanımızda olmaları parayla ya da herhangi bir şeyle değeri ölçülemez. Allah razı olsun. Ben çok duygulandım ve çok memnun kaldım. Tabii ki idaremiz de aynı şekilde. Biz 7 gün 24 saat görev başındayız. Vatandaşımızın da yanımızda olması, bunu hissetmemiz çok mutluluk verici." diye konuştu.

Etiketler : Çanakkale duygulandıran kargo Çorlu ilçesi Tekirdağ
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