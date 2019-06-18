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18 Haziran 2019 10:28 | Salı

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Rize’nin bulutların üzerindeki yaylası olarak bilinen Huser Yaylası, turizm sezonunun açılmasıyla turistlerin akınına uğradı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımdaki Huser Yaylası Rize’nin sosyal medyada en çok paylaşılan yaylalarından bir tanesi. Yoğun sis denizinin üzerinde bulunan yaylaya fotoğraf çektirmek için turistler birbiriyle yarışıyor. Çamlıhemşin’e ortalama 60 kilometre uzaklıkta bulunan yaylanın yolları gidenleri yorsa da manzarayı gören yolun yorgunluğunu unutarak yaylaya hayran kalıyor. 


Zirvede kurulan salıncakla sallanarak fotoğraf çektirmek isteyen turistler salıncak için sıraya girmek zorunda kalıyor. Harika bir görsel şölen olan Huser Yaylası'nda çalınan tulum ve tulum ezgileri ile oynanan horon turistlerin dikkatini çekiyor. Bazı turistler bölge halkına horon oynarken eşlik ederek böylelikle yöre oyunlarını da öğrenmiş oluyor. Sosyal medyada eşi benzeri olmayan görseller yayınlamak isteyen vatandaşlardan kimi güneşin batmasını bekliyor, sesi güzel olanlar ise manzaraya karşı şarkı söyleyerek anı ölümsüzleştiriyor. 


Yayla yollarının kötü olmasından şikayet eden yaylanın yerlisi Mehmet Ali Ergin “Turistlerden memnunuz ama bölgemizde turistlere yetecek kadar konaklamak için yer yok. Bir de yollarımız çok kötü. Bizim bir arkadaşımız turist getiriyordu. Araba battı, turistler çok sıkıntılar çektiler, bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Yerli turist olsun, yabancı turist olsun, yeter ki insan olsun biz buraya dünyayı çağırıyoruz. Dünyanın dönerken insanları buraya boşaltmasını istiyorum” dedi. 

‘BU MANZARA HER YERDE BULUNMAZ’ 

Huser’in manzarasının hiçbir yerde bulunamayacağını dile getiren Tuğçe Aksungur ise herkesi Huser’i görmeye davet etti. Aksungur “Buraya İstanbul’dan geldim ve geldiğime de çok memnunum, çok mesudum. Boş bulunduğunuz her zaman çıkıp çıkıp gelebilirsiniz. Hafta sonunu değerlendirmek için çok harika bir yer. Çok bakir kalmış bir yer. Buraları değerlendirelim. Bu manzara her yerde bulunmuyor. Bunları da değerlendirelim ama doğayı da güzel bırakalım” ifadelerini kullandı. 

1 YILDIR SİS DENİZİ GÖRMEYİ HAYAL EDİYORDU 

Aslen Trabzonlu olan fakat İstanbul’da yaşayan Ebru Gürdamur ise 1 yıldır sosyal medyada gördüğü Huser’e gelmenin hayalini kurduğunu dile getirerek “1 yıl önce buraya gelmenin hayalini kuruyordum. Yolları zordur, yokuş çıkmak zordur ama manzara Huser’den seyredilir. Çok memnun kaldım çok güzel” diye konuştu. 


Diyarbakır’dan tatil için Rize’ye gelen ve Rize’nin yaylalarını gezen Medeni Kartal ise “Burası çok güzel. Bu manzara hiçbir yerde yoktur. Çok tanıtılmıyor buralar. Biz çok memnun kaldık buradan. Farklı bir ambiyans. Hiç böyle beklemiyorduk. Biraz yollar kötü ama değdi. Yollar ne kadar kötü olsa da buraya gelmek güzel” derken, bir başka Trabzonlu Nuray Can ise “Çok beğendim mükemmel. Karadeniz’in incileri zaten yaylalar. İstanbul’dan geliyorum. Gün batımını bekliyorum. Sosyal medyadan gördük burayı, sosyal medyayı çok takip ediyoruz” dedi. 

İHA

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