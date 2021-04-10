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10 Nisan 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 16:00:00

Hurdalar kamyonet oldu Maliyeti 10 bin lira

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Trabzon'un Maçka ilçesinde elektrik otomasyon işiyle uğraşan Umut Uzunlar (21), topladığı hurda otomobil malzemeleriyle, 10 bin lira maliyetle, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen kamyonet tasarladı.

Uzunlar, dayanıklı olması için kaportasını alüminyum kampozitle kapladığı yaklaşık 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip kamyonetle, bağ bahçe işlerinin yanı sıra kışlık odunlarını taşıyor, komşularına da yardımcı oluyor.

İlçenin Yazlık Mahallesi'nde yaşayan ve elektrik otomasyon işiyle uğraşan Umut Uzunlar, topladığı hurda atıkları geri dönüşümle yeniden hayata geçirmek için merak saldığı hobisini, zamanla yeteneğe dönüştürdü. Uzunlar, hurda malzemelerle kamyonet tasarlamaya karar verdi. Oluşturduğu atölyede kolları sıvayan Uzunlar, sanayiden topladığı hurda otomobil malzemelerini kullanarak, kamyonet yapmayı başardı. Pandemi dönemini de fırsata çeviren Uzunlar, 10 bin TL harcayarak ürettiği kamyonetin kaportasını, yöredeki mevsim şartlarına elverişli hale gelmesi için de alüminyum kampozitle kapladı. Uzunlar, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen, yaklaşık 1 ton yük taşıma kapasitesi bulunan kamyonet ile bağ bahçe işlerinin yanı sıra kışlık odunlarını taşıyor, komşularına da yardımcı oluyor. Karadeniz insanın kıvrak zekasını bir kez daha gözler önüne seren Uzunlar, trafiğe çıkmadığı ve satmayı düşünmedikleri kamyonetlerini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

'12 GÜNDE TAMAMLADIK'

İşe başlarken ellerinde sadece motor olduğunu anlatan Umut Uzunlar, ilgi odağı olan kamyonetlerini satmayı düşünmediğini söyledi. Uzunlar, "Kardeşim 'bir araba yapalım' dedi; elimizde bir tane motor vardı, sonra bir şanzıman aldık. Şanzımanı aldıktan sonra başladık arabayı yapmaya, önce aracı ahşaptan yaptık. Köy şartlarına ahşap uygun olmadığı için aracın dış malzemesi bozulmaya başladı. Sonra da motorundan randıman alamamıştık. Randıman alamayınca kardeşimle otomobil motoru atmaya karar verdik. Ahşabı söküp dayanıklı olması için kompozit malzeme ile kapladık. Geçen sene gece gündüz çalışarak 12 günde arabayı tamamladık. Aracımızı köyde yük taşımakta kullanıyoruz. Gezmeye gideceğimiz zamanda bu aracı kullanıyoruz. Plakamız olmadığı için şehir merkezleri hariç her yere gidiyoruz" dedi.

Etiketler : trabzon hurda kamyon umut uzunlar
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