Hurdacı dedenin antikacı torunları

Zonguldak Ereğli'de yaşayan Songül Tanık Ekici, dedesi ve babasının hurdacılık yaptığı dönemlerde topladığı antika eşyaların sayısını, ağabeyi Hacıbey Tanık ile çoğaltmaya karar verdi. Tanık kardeşler, 20 yıldır biriktirdikleri antikaları ve aile büyüklerinden kalma eşyaları sergilemek için dükkan satın aldı. 200 yıllık sandıktan Osmanlı döneminden kalma kapı tokmakları ve zillere kadar pek çok eseri sergileyen kardeşler dede mirasını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.



Ağabeyiyle bu işi sürdürmekten keyif aldıklarını dile getiren Songül Tanık Ekici, "Kendisi eşyaları Türkiye'nin birçok yerinde araştırdı, buldu. Artık ürünleri fazlalaştırmaya başlayınca bu bölgede ve bu şehirde böyle bir dükkan olmadığını fark ettiğimiz için böyle bir yer açmayı planladık. İnsanlar dükkanımızı severek ve ilgiyle dolaşıyorlar." ifadelerini kullandı.