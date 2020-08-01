Hudut birlikleri kaçakçılığa geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 10 kilo 135 gram kubar esrar, 1 kilo 215 gram hazır plaka esrar, 13 bin 500 paket sigara ve 13 cep telefonu ele geçirildi.