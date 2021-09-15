VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir fatihi Simge
"Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz"
Müslüman arkadaşlarından etkilendi, İslamiyet'i seçti
Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurtdışına kaçırdığını açıkladı
Palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi
Suudi Arabistan'a Patriot bataryası gönderdi
Kabil Havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı
Paylaşımıyla dikkat çekti
Herkes ‘Bilmiyor İçimi'
Toplantı telaşı
2 yıl sonra yeniden tiyatroda
Pele yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı
Çocukların eğitim döneminde tüketimi önemli rol oynuyor
"Hocam öldükten sonra kalp aleminde bana 'sen mehdisin' dedi"
Ücretli çalışan sayısında artış yaşandı
29 yıllık kaçak mahkum salgına yenildi! Ev kirasını ödeyemedi, teslim oldu
Bilim insanları uyardı: Az tüketenler daha fazla risk altında
Kötü koku şikayeti üzerine çilingirle kapıyı açtılar... İçeri girince şaşkınlık yaşadılar
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tandırda yanan kadın: Köye adım bile atmam
Evde bakım ödemelerine bugün başlıyor
Fransa'nın "kırmızı çizgisi" Wagner
Hızır Bey romanının çizeri hayatını kaybetti
'Böbreğinde taşla yaşayacaksın' denildi! Türkiye'de sağlığına kavuştu
15 Eylül 2021 Çarşamba 12:03:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 12:04:00

"Hocam öldükten sonra kalp aleminde bana 'sen mehdisin' dedi"

Kaynak: DHA

ABONE OL

Zonguldak'ta Murat Cura'yı tabancasıyla öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erdoğan Kösepınar, hakim karşısına çıktı. Kösepınar, vefat eden hocasının rüyasına girerek 'sen mehdisin' dediğini iddia edip, "Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi" dedi.

Zonguldak'ta Murat Cura'yı (67) tabancasıyla 9 el ateş edip öldüren ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erdoğan Kösepınar (55), ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyünde 14 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan ve memleketine tatile gelen Murat Cura, yine Almanya'da yaşayan hemşehrisi Erdoğan Kösepınar'ın silahlı saldırısında vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarmayı arayıp teslim olan Kösepınar, tutuklandı. Tamamlanan soruşturmanın ardından Erdoğan Kösepınar hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede kendisini mehdi ilan eden sanığın, bunu kabul etmeyen Cura'yı öldürdüğü ifade edildi. İddianamede, Kösepınar için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.

MAHKEMEDE KONUŞTU

Davanın görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar, Murat Cura'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kösepınar, Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine 'sen mehdisin' dediğini söyledi. Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar, "Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya'dan Zonguldak'a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler. Bunları evimden kovamıyordum. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

'ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ'

Birkaç kez öldürmek için Cura'nın evinin önüne gittiğini ancak başaramadığını belirten Kösepınar, şöyle dedi:

Birkaç kez maktulü öldürmek için kapısına gittim. Bana şeytanlarını gönderiyordu. Korkutup beni geri yolluyorlardı. Bu nedenle öldüremedim. O gün öldürmeye gittim. Bekledim ama çıkmadı. Bir süre sonra Murat Cura'yı kapının önünde gördüm. Sonra yanımda bulunan silahımı çıkararak ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra ben giderken kayınçosu arabama çarptı. Ben jandarmayı arayıp 'adam vurdum beni alın' dedim. Sonra araçta seyir halindeyken jandarma gelip durdurdu beni ve teslim oldum. Cura'nın şeytanları bana dokunmasaydı ben onu öldürmezdim.

Mahkeme heyeti, Almanya'da ve Zonguldak'ta akıl hastalığıyla ilgili tedavi gören Murat Cura'nın yeniden akıl sağlığı raporu alınması için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Etiketler : mehdi silahlı saldırı müebbet hapis yaşam haberleri
"En büyük gücüm annem"

"En büyük gücüm annem"
200 bin TL'lik konser

200 bin TL'lik konser
"Ayrılık yok, mutluyum"

"Ayrılık yok, mutluyum"
Sevgiliyle ilk kare

Sevgiliyle ilk kare
Sonbahar şarkısı

Sonbahar şarkısı
11 yıl sonra bir aradalar

11 yıl sonra bir aradalar
"Böyle şeylerden sıkıldım"

"Böyle şeylerden sıkıldım"
Skandallarından ötürü özür diledi

Skandallarından ötürü özür diledi
Sıla'nın konser maratonu

Sıla'nın konser maratonu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER