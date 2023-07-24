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24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:33:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:33:00

Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak: Güneşe maruz kalmaktan kaçının

Kaynak: IHA

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, normal sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı ve hissedilen sıcaklığın ise 45 dereceyi bulacağı 26 Temmuz Çarşamba günü için vatandaşlara "Sağlığınız için güneşe maruz kalmaktan kaçının" uyarısı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bünyemizde iklim değişkenliğini ve bölgemizde yaşanan mevsim normalleri dışındaki hareketleri araştıran ekiplerimiz, vatandaşları dikkatli olunması gereken noktalarda uyarıyor. Afrika sıcakları ve farklı sistemlerin etkili olmasıyla normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 'pik' noktasını görmesi bekleniyor. 26 Temmuz Çarşamba günü ise yılın en sıcak günü olabilecek bir sistem etkili olacak. Normal sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması, hissedilen sıcaklığın ise 45 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Vatandaşlarımız özellikle bu tarihte güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmalı ve mümkünse açık havada yapılacak işlerini ertelemeli. Sağlığımız yapacağımız işlerden çok daha önemli. Lütfen tedbirli olalım" denildi.

Etiketler : Sakarya belediyesi sıcaklık hava durumu
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