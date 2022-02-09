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09 Şubat 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 17:30:00

Hırsızdan güldüren not

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Girdiği iş yerinden muslukları çalan hırsız 'Patron abi kusura bakma çok açım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Girdiği iş yerinden muslukları çalan hırsız 'Patron abi kusura bakma çok açım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Antalya Muratpaşa'da hırsız, çatı katından girdiği iş yerinin su bataryaları ve musluklarını çaldı. Çıkarken masaya "Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Notu görünce hem şaşıran hem de gülen iş yeri sahibi Hakan Düzgünkaya, "Buyursun gelsin biz her sabah burada kahvaltı yapıyoruz, bir tabak daha koyarız" diyerek hırsıza iş ve yemek sözü verdi.

Etiketler : Hırsızdan güldüren not Hakkını helal et abilerin gülü Hakan Düzgünkaya
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