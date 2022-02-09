Hırsızdan güldüren not

Girdiği iş yerinden muslukları çalan hırsız 'Patron abi kusura bakma çok açım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.



Antalya Muratpaşa'da hırsız, çatı katından girdiği iş yerinin su bataryaları ve musluklarını çaldı. Çıkarken masaya "Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Notu görünce hem şaşıran hem de gülen iş yeri sahibi Hakan Düzgünkaya, "Buyursun gelsin biz her sabah burada kahvaltı yapıyoruz, bir tabak daha koyarız" diyerek hırsıza iş ve yemek sözü verdi.