Hırsıza Efsane önlem

İstanbul'da yaşayan klasik otomobil, motosiklet ve karavan tamircisi Serdar Bilal (39) ile eşi Nihan Bilal (34), geçen yıl İstanbul’un Acıbadem semtinde yeni alıp, tadilat yaptırdıkları evlerine, taşınmalarından 3 gün sonra hırsız girince başka kente taşınma kararı aldı. İzmir Dikili'ye taşınan çift, vakitlerinin büyük bir bölümünü 'Efsane' adını verdikleri, içi ve dışı maundan yapılan ahşap karavanda geçirmeye başladı.

PANDEMİDE İZOLASYON KOLAYLIĞI



Dikili'ye taşınma kararı aldıklarında arkadaşlarının, 'Deli misiniz, yapamazsınız' dediğini söyleyen Serdar Bilal, "Hayatımızda çok şey değişti. Aile bağlarımız sıkılaştı. Yaşamdan daha keyif alır hale gedik" dedi. Nihan Bilal ise “'Hayatınız alt üst olur' dediler. 'Hayatımızın altı neden üstünden daha iyi olmasın ki' dedim. Karavan, pandemide bizi özgürleştirdi, izolasyon konusunda avantaj sağladı” diye konuştu.

HAMİLELİĞİ DE BURADA GEÇİRDİ

Bazılarının gözünü korkutan karavan hayatının kendileri için bir tutku haline geldiğini söyleyen Nihan Bilal, "Kızım Bade 6 yaşında, ortanca oğlum Atlas 3 yaşında, en küçük oğlum Barlas ise 1,5 yaşında. Barlas'ın bütün hamilelik sürecini karavanda geçirdim. Doğuma da karavanla gittik" dedi.