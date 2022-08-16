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16 Ağustos 2022 Salı 08:37:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 08:37:00

Hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu

Kaynak: IHA

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Adana'da hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu.

Adana'da hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde bulunan Yüreğir Hidroelektrik santrali güvenliği, kapaklarda ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine karakol ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polisleri, cesedi suyun içerisinden çıkarttı.

Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler : adana erkek cesedi yaşam
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