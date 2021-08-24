Hiç önlüğü olmadı ama kitabı olacak

Çocukken en büyük hayalinin 'önlük giyip beyaz yaka takmak' olduğunu söyleyen yaşlı kadının 'kasa defteri'ne yazdığı hayat hikayesi kitap olacak.

YEMEKHANELERDE ÇALIŞIYORDU

İstanbul Tuzla'da yaşayan 71 yaşındaki Ayşe Başoğlu 3 ayda okuma yazmayı öğrendi ve hayat hikayesini yazdı. 20 yaşında evlenen Ayşe Başoğlu, 37 yaşındayken 9 çocuğuyla İstanbul'a geldikten sonra boşandı. Gündüzleri yemekhanede çalışarak çocuklarını büyüten Başoğlu'nun okuma yazma öğrenme isteğiyse hiç dinmedi.

3 AYDA OKUYUP YAZAR OLDU

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde okuma yazma öğretildiğini öğrendiğinde hemen derslere başlayan Ayşe Başoğlu, 71 yaşında, 3 ayda okuma yazmayı öğrendi. Bununla da yetinmeyen Başoğlu, salgın döneminde, evinde bulduğu kasa defterine hayat hikayesini yazdı. Başoğlu'nun hayatını yazdığı kitap, Tuzla Belediyesi tarafından basılacak.

Ayşe Başoğlu, çocukken okula giden komşu çocuklarını gördüğünde çok üzüldüğünü ve onları ağlayarak izlediğini anlatarak 'Keşke bir önlüğüm, bir yakalığım olsa' derdim. Okula gitmiyorum diye üzülürdüm. 'Allah'ım bana yardım et, ölene kadar okumayı inşallah öğrenirim' diye dua ederdim" dedi.

Kitap yazmanın hep kendisi için hayal olduğunu anlatan Ayşe Nine, "Bulduğum defter kalın bir defterdi. 'Bu benim hikayeme yeter' dedim. Sonra aklıma ne geldiyse, ne yaşadıysam, ne acılar çektiysem hepsini yazdım. Kitabım ansiklopedi gibi oldu. 1 senede hayatımı yazdım" dedi.