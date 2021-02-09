  • BIST
    1543.52
  • Dolar
    7,0933
  • Euro
    8,5845
  • Altın
    420,9570
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeniden yapılandırmaya hız veren Erciyes Anadolu Holding 2020 yılını rekorla kapattı
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklama
Diş fırçası 3 ayda bir değiştirilmeli
Öğün atlayıp aç kalmak zayıflatmaz
Maskeli depresyon pandemide nüks etti
Gözü rahatlatan 20-20-20 kuralı
19 Şubat'ta 'Duru Olmak'
Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip
Türkiye'nin Milli Uzay Programı bugün tanıtılacak
Anne bu kez ABD'de!
O sözlere mesaj yağdı
Hayalim anneannemdi
Oğlum sağlıklı!
Yeğeniyle pandemi müziği
Şarkılara ara vermek yok!
Diziye ‘virüs' molası
Kendi şirketinde artık takı yapıyor
Meme kanseri artık en sık görülen kanser türü
İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
"Girdiğiniz yolun sonu uçurumdur"
Hindistan, 17 Rafale savaş uçağını martta teslim alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı
Midesinden 54 tane mıknatıslı bilye çıktı
Hiç kar görmediler, branda ve kartonla kaydırak yaptılar
09 Şubat 2021 Salı 10:56:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 16:30:00

Hiç kar görmediler, branda ve kartonla kaydırak yaptılar

ABONE OL

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarım işiyle uğraşan Suriyeli ailelerin çocukları, bir yamaca serdikleri branda üzerinde kartonlarla kayıp eğlendi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarım işiyle uğraşan Suriyeli ailelerin çocukları, bir yamaca serdikleri branda üzerinde kartonlarla kayıp eğlendi. Çocukların en büyüğü olan 14 yaşındaki Fayat Kubaysis, hiç kar görmediklerini ve yakınlarında çocuk parkı da olmadığı için bu şekilde eğlendiklerini söyledi.

Etiketler : antalya kar karton branda
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık

Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
Uzakta ilk doğum günü

Uzakta ilk doğum günü
Müzik dünyasında kalıcı olacağım!

Müzik dünyasında kalıcı olacağım!
Rober Hatemo'yu korku sardı: Yatırımlarım elden gidecek

Rober Hatemo'yu korku sardı: Yatırımlarım elden gidecek
Mutlu kalpler kulübü kurdu!

Mutlu kalpler kulübü kurdu!
İkinci bebeklerinin adı belli oldu

İkinci bebeklerinin adı belli oldu
Seda Bakan yenilendi

Seda Bakan yenilendi
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!
‘Hamlet'in ikilisi

‘Hamlet'in ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER