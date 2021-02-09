Hiç kar görmediler, branda ve kartonla kaydırak yaptılar

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarım işiyle uğraşan Suriyeli ailelerin çocukları, bir yamaca serdikleri branda üzerinde kartonlarla kayıp eğlendi. Çocukların en büyüğü olan 14 yaşındaki Fayat Kubaysis, hiç kar görmediklerini ve yakınlarında çocuk parkı da olmadığı için bu şekilde eğlendiklerini söyledi.

