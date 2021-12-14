Hiç durmadan 24 saat koştular: İki Türk de var
Koşmayı hayata bir meydan okuma olarak gören ve 24 saat hiç durmadan koşan dünyanın farklı ülkelerinden gelen 170 koşucu, İspanya'nın Barselona kentinde yarıştı.
Koşmayı hayata bir meydan okuma olarak gören ve 24 saat hiç durmadan koşan dünyanın farklı ülkelerinden gelen 170 koşucu, İspanya'nın Barselona kentinde yarıştı. Birçok insanın "çılgınlık" ya da "inanılmaz bir başarı" olarak gördüğü, sonunda hatıra olarak kalacak bir madalyadan başka ödülü olmayan ancak herkesin gururla hatırlayacağı 24 saatlik koşuya katılanlar arasında bu yıl iki Türk de yer aldı. Aykut Çelikbaş üçüncü olurken, Budak Timuralp zorlu parkuru 12. olarak tamamladı.
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