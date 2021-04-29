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29 Nisan 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 16:30:00

Heyecan veren keşif! Keban okyanusun bir parçasıydı

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Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde hayvan otlatan köylüler, kayalık bölgede deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı.

Deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikteki midye ve salyangozları andıran şekiller, Fırat Üniversitesi yetkililerine bildirildi. Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da bölgede inceleme yaptı.

Prof. Dr. Aksoy tarafından yapılan inceleme sonunda, fosillerin 34-48 milyon yıl önce yaşayan deniz canlılarına ait olduğu belirlendi. Prof. Aksoy, "Fosiller, buranın bir denizin derinliği 200 metreyi geçmeyen sığ bölümleri olduğunu gösteriyor. Bu deniz, bölgede 240 milyon yıl önce açılmaya başlayan okyanusun bir parçasıdır" diye konuştu.

Etiketler : keban okyanus keşif ercan aksoy fosil
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