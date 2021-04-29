Heyecan veren keşif! Keban okyanusun bir parçasıydı

Deniz seviyesinden 1100 metre yükseklikteki midye ve salyangozları andıran şekiller, Fırat Üniversitesi yetkililerine bildirildi. Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy da bölgede inceleme yaptı.

Prof. Dr. Aksoy tarafından yapılan inceleme sonunda, fosillerin 34-48 milyon yıl önce yaşayan deniz canlılarına ait olduğu belirlendi. Prof. Aksoy, "Fosiller, buranın bir denizin derinliği 200 metreyi geçmeyen sığ bölümleri olduğunu gösteriyor. Bu deniz, bölgede 240 milyon yıl önce açılmaya başlayan okyanusun bir parçasıdır" diye konuştu.