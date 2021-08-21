Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ilk olarak olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal, Maltepe ve Fatih itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.

��İstanbul/ Adalar - #Heybeliada

⏱Çıkış Saati: 13:07

⏱İlk Müdahale: 13:10

İlk etapta sevk edilen ekipler:

➡️ 1 Uçak

➡️ 3 Helikopter

➡️ 5 Arazöz

Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar. pic.twitter.com/K7jhXx4u8c — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 21, 2021

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Heybeliada'ya giderek, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Polis helikopteri anbean yangını havadan takip edeek, yer ekiplerini yönlendirdi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu arada, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"



İstanbul Valiliğinden yangının kontrol altına alınmasına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Saat 13.15'te Heybeliada Kuleli Köşk mevkisinde çıkan yangın, halkımızın gönüllü katılımı, güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince yapılan yoğun ve gayretli çalışmalar neticesinde saat 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına, havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan 30 arazöz, 12 itfaiye aracı, 8 TOMA ile 500'ün üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik, itfaiye personeli ve yangın söndürme gönüllüsü katılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediye Başkanlığı ve katkı sağlayan tüm kurumlarımızın personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize, Adalar ilçemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin.

Valiliğin ilk açıklamasında ise bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiği aktarılarak, "Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birlikten bir yangın söndürme aracı ile personelin görevlendirildiğini, bunların yanı sıra İstanbul Tersanesi Komutanlığından da çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracının bölgeye gönderildiği belirtildi.

"YANGIN 3 YERDE BAŞLADI"



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, İstanbul İtfaiyesinin, Adalar, Kartal, Maltepe, Fatih müfrezeleri ile 40 personel 12 araçla yangına karadan müdahale ettiği belirtildi.

Adalar seferi yapan Şehir Hatları vapurlarının da güvenlik nedeniyle Heybeliada'ya uğramadığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin de yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, yangının 3 farklı yerde başladığını, hızlı müdahale ile 2 bölgedeki alevlerin kontrol altına alındığını bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Albayrak, Kartal ve Maltepe sahilinde destek itfaiye ekiplerinin de hazırda bekletildiğini, ahtapot denilen uzun mesafelerde dakikada 6 ton su pompalayan aracın da Heybeliada'ya getirildiğini aktardı.

KIYI EMNİYETİ VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada'da orman yangını olduğu ihbarı üzerine bölgeye acil durum müdahale gemisi Nene Hatun ile KEGM-3, KEGM-5 ve KGEM-6 botlarını 28 personelle sevk etti. KEGM-3 botu, bölgedeki vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

KEGM-5 hızlı tahlisiye botu bölgede konuşlanırken, Nene Hatun gemisi de Büyükada ve Heybeliada arasında teyakkuz halinde bekletildi.

KIZILAY'IN GENÇLİK KAMPI'NDAKİ ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ



Bu arada, Türk Kızılay, Heybeliada'da bulunan Gençlik Kampı'ndaki öğrencileri tahliye ederek güvenli bölgeye alındığını duyurdu. Kızılay, kamp personeliyle söndürme çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

TEDBİR AMACIYLA EKİPLER MALTEPE İDO İSKELESİ'NDE BEKLETİLDİ



Bu arada, Sahil Güvenliğe ait teknelerle Maltepe İDO İskelesi'nden çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri adaya sevk edildi.

İDO iskelesinde, çok sayıda polis, belediye ve orman ekipleri ile içinde arazöz, TOMA ve ambulansların bulunduğu bir feribot tedbir amacıyla bekliyor.