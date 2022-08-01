VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
THY'den iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adım
Başkan Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti
Ukrayna: Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Tahıl gemisi anlık takip ediliyor
Başkan Erdoğan, Mustafa Karadayı'yı kabul etti
THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru
Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi
THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi
"Odessa Limanı'ndan gemilerin çıkışı devam edecek"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü
Dünyanın ekonomisi Türkiye'de konuşulacak
Dikili'deki su kesintisi tepkilere neden oluyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek
Alevi STK'leri ile cemevine saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Rekabet Kurulunun ikinci market soruşturmasında karar sonbaharda verilecek
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak
Polonya tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti
TBMM olağanüstü toplanamadı
Yunan-Rum ikilisine soğuk duş!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:30:00

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı iade etti

ABONE OL

Bolu'da halk pazarlarında esnaflık yapan Metin Karadayı, banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 212 bin lirayı sahibine iade etti.

Bolu'da halk pazarlarında esnaflık yapan Metin Karadayı, banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 212 bin lirayı sahibine iade etti.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası da örnek davranışından dolayı düğün hazırlığı yapan Karadayı'yı altınla ödüllendirdi.

Pazarcı Karadayı, kimsenin parasında gözleri olmadığını vurgulayarak, "Kimsenin 5 kuruş parasını almayız. Yeri gelir sattığımız ürün tartıda 5 kuruş eksik gelir, onun parasını dahi veririz. Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemeyiz. Bize helal para lazım, haram değil. O parayı alsak yüzde 100 bir yerden çıkar. Parayı iade ettiğim için içim de vicdanım da rahat." diye konuştu. Altındal da bu güzel davranışın herkese örnek olması gerektiğini, kendilerine gurur verdiğini anlattı. "Metin olması gereken ne ise onu yaptı." diyen Altındal, "Kendisini tebrik ediyoruz. Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de başkanıyım. Metin, düğünü için bizden kredi talebinde bulundu ancak hesabına yanlışlıkla yatırılan o paraya el sürmedi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : 212 bin lirayı bolu Metin Karadayı
7 yıllık aşkta mutlu son!

7 yıllık aşkta mutlu son!
Boz Ailesi klipte buluştu

Boz Ailesi klipte buluştu
İnsani yardımda zirvedeyiz

İnsani yardımda zirvedeyiz
‘Yalancı' Edis

‘Yalancı' Edis
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Diziye başlamadan veda etti

Diziye başlamadan veda etti
‘Sinemaya Emek Ödülleri'

‘Sinemaya Emek Ödülleri'
Yüzen adalara turist akını

Yüzen adalara turist akını

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX