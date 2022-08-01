Hesabına yanlışlıkla yatırılan 212 bin lirayı iade etti

Bolu'da halk pazarlarında esnaflık yapan Metin Karadayı, banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 212 bin lirayı sahibine iade etti.



Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası da örnek davranışından dolayı düğün hazırlığı yapan Karadayı'yı altınla ödüllendirdi.

Pazarcı Karadayı, kimsenin parasında gözleri olmadığını vurgulayarak, "Kimsenin 5 kuruş parasını almayız. Yeri gelir sattığımız ürün tartıda 5 kuruş eksik gelir, onun parasını dahi veririz. Kimsenin hakkı kimseye geçsin istemeyiz. Bize helal para lazım, haram değil. O parayı alsak yüzde 100 bir yerden çıkar. Parayı iade ettiğim için içim de vicdanım da rahat." diye konuştu. Altındal da bu güzel davranışın herkese örnek olması gerektiğini, kendilerine gurur verdiğini anlattı. "Metin olması gereken ne ise onu yaptı." diyen Altındal, "Kendisini tebrik ediyoruz. Köroğlu Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de başkanıyım. Metin, düğünü için bizden kredi talebinde bulundu ancak hesabına yanlışlıkla yatırılan o paraya el sürmedi." ifadelerini kullandı.