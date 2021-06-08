Herkül kızlar

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08 Haziran 2021 Salı 01:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 01:01:00

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Her gün 5 kilometre yüzüp su altında kaya taşıyan ve 1 tonluk aracı çekerek antrenman yapan Ece ve Eda Tekin kardeşler, komando eğitimini andıran zorlu çalışmalarıyla güreşte şampiyonluklara uzanıyor.

Antalya'da milli güreşçi 21 yaşındaki Eda Tekin, 6 yıl önce ablası 23 yaşındaki Ece'nin Türkiye şampiyonluğu kazanmasının ardından ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak, mindere çıkmaya karar verdi. Eda, 6 yıldır ablasıyla yaptığı zorlu antrenmanların ardından o da ailesinin gururu oldu. Ece ve Eda Tekin kardeşler, komando eğitimini andıran zorlu çalışma metotlarıyla şampiyonalara hazırlanıyor.

1 TONLUK ARACI ÇEKİYORLAR

Antrenör Şerafettin Uysal gözetiminde her gün 6 saat süren antrenmana sabah denizde başlayan Tekin kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreş sonrası 5 kilometre yüzüyor ve su altında kaya taşıyarak, sahilde koşu yapıyor. Orman ve dağda koşuya devam eden kız kardeşler, antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili de yolda iterek ve çekerek, sabah antrenmanını tamamlıyor.

Tekin kardeşler, 1 ton ağırlığındaki otomobili çekip iterek, şampiyonalar için güç depoluyor.

İki kız kardeş, her gün 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor.

AVRUPA'DA GÜMÜŞ, TÜRKİYE'DE ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli güreşçi Eda Tekin, 2019'un Mart ayında, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda gümüş madalya elde etti. Aynı yıl 'Türkiye şampiyonu' unvanını elde etti. Polonya'da 19 Nisan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Eda Tekin, rakiplerinden yaşça küçük olmasına rağmen ilk turu geçip, ikinci turda elendi. Ece Tekin de şubatta İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Etiketler : milli güreşçi türkiye şampiyonluğu yaşam haberleri
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