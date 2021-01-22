Her zorlukta birlikte mücadele

Mersin Erdemli’de yaşayan Sedat (56) ile Hatice Diken (50) çifti herkese örnek oldu. Evliliklerinin ilk aylarında karnında aşırı şişlikle hastaneye giden Hatice Diken'in böbreklerinden biri alındı. Diken, 33 yılda sağlıkla yaşayıp dört de evlat sahibi oldu. Geçen yıl ağustos ayında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden Diken'e doktorları, tek böbreğinin yüzde 10 kapasite ile çalıştığını söyledi.

DİYALİZE GİRMESİNİ İSTEMEDİ

Bunun üzerine Sedat Diken, eşinin diyalize girmesine gönlünün razı olmayacağını belirtip, böbreğini vermek istedi. Dokular uyunca nakil 24 Ağustos’ta Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Eşini tekrar hayata bağlayan Sedat Diken, yaşadıkları zorluklara karşın hep mutlu olduklarını, hastalıkta ve sağlıkta birlikte mücadele ettiklerini anlattı.

Eşinin böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde hemen gönüllü olduğunu ifade eden Sedat Diken, “ Benim ve dört çocuğumun eğitimini tamamlattı. Ben emekli öğretmen oldum. Dört çocuğumun ikisi öğretmen olarak vatana hizmet etmektedir” dedi.

Yıllarca tek böbreği ile yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Hatice Diken, "Eşim böbreğini vermek için hiç tereddüt etmedi. Ona çok teşekkür ediyorum fedakarlığı için. Herkesi organ bağışına davet ediyorum" diye konuştu.