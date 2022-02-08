Her şeyi devletten beklemediler
Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'nin Güldüren Köyü'nde yaşayan vatandaşlar bu yıl asfalt yapılacak 5 kilometrelik yolun menfez geçen kesimlerindeki çamurlu traktörleriyle kumlama çalışması yaptı.
Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'nin Güldüren Köyü'nde yaşayan vatandaşlar bu yıl asfalt yapılacak 5 kilometrelik yolun menfez geçen kesimlerindeki çamurlu traktörleriyle kumlama çalışması yaptı.
Traktörü olan 11 köylü ile yaklaşık 20 kişilik ekip yolun menfez geçen kesimlerinde kar erimesiyle oluşan çamurlu alanlara gün boyu dereden kum çekerek, asfalt dökülmesine hazır hale getirdi.