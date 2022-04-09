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09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 23:02:00

Her şey çocuklar gülsün diye

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Erzurum'da jandarma ekipleri köylerdeki çocuklarla buluşarak "Tebessüm ve oyun saati" yapıyor. Onlarla futbol ve voleybol oynayıp oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi dağıtan jandarma gönülleri kazanıyor.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinde görevli personel, kırsal bölgelerdeki çocuklarla bir araya gelebilmek için karlı ve çamurlu yolları aşıyor. Gittikleri köylerdeki okullar ve mahallelerde buluştukları çocuklara oyuncak, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi hediye ediyor. Ziyaret günlerinde jandarmanın yolunu gözleyen çocuklar, asker ağabeyleri ve ablalarıyla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Tuğba Güven ve beraberindeki Mehmetçikler, gittikleri yerlerde çocukların yanı sıra kadınlara da İçişleri Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıyor.

Çocuklarla saatlerce oynayan ve gittikleri her okuldan ayrılışlarında öğrencilerin sarılarak veda ettiği jandarma personeli miniklerin gönlünün kahramanı oluyor.

ZİYARET GÜNLERİNİ İPLE ÇEKİYORLAR

Kahraman Mehmetçik de "Tebessüm ve oyun saati" adını verdikleri çocuklarla buluşma günlerini dört gözle bekliyor. Ziyaretleri çerçevesinde il merkezine 230 kilometre uzaklıktaki bir mahalleyi ziyaret eden jandarma ekiplerinin, öğrencilerle okul bahçesinde yaptıkları voleybol maçında renkli görüntüler ortaya çıktı. Penaltı atışında ise kaleye geçen bir askeri personele gol atmak isteyen öğrencilerin "Biz yenersek pasta isteriz" sözleri öğretmenlerinden alkış aldı.

Etiketler : kades çocuk jandarma
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