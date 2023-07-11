Her gün kılıktan kılığa giriyor

Her gün kılıktan kılığa giriyor

Bursa'da toplumsal meselelere dikkat çekmek için kılıktan kılığa giren ünlü tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin, yarı arı yarı kartal kostümü giyerek parklarda uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti. Gençlerin uyuşturucu illetine buluşmamasını isteyen Keskin, "Uyuşturucu tacirleri polislerin aldığı tedbirler, bizim de toplumsal mesajlarımızla gençlerin yanına yaklaşamaz" dedi.

