Hemşireye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan hesabın yöneticisi olduğu belirlenen S.K.A'nın Antalya'da gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen S.K.A'nın, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 31, 2020
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/cpMwd28VMt
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